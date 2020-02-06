"أفعال صبيانية" تُجبر وزير مالية أسكتلندا على الاستقالة

لندن- (د ب ا):

تقدم وزير مالية أسكتلندا ديريك ماكاي (42 عامًا) باستقالته، الخميس، عقب الكشف عن تداوله رسائل نصية: "غريبة مع صبي يبلغ من العمر 16 عامًا".

وجاء نبأ الاستقالة قبل ساعات من إعلان ديريك عن موازنة الحكومة الأسكتلندية كما كان مقررًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن ماكاي نشر اعتذارًا، وقال فيه إنه "يتحمل المسؤولة كاملة" عن "أفعاله الصبيانية".

وأضاف أنه تقدم باستقالته عقب التحدث مع رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن، التي أخبرته بأن تصرفه لم يتوافق مع المعايير المطلوبة.

وأفادت التقارير الإخبارية بأن ماكاي، الذي أعلن أنه مثلي عام 2013 تبادل 270 رسالة نصية مع الصبي خلال نحو 6 أشهر.