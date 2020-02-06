الجيش السوري: رتل عسكري تركي دخل سوريا بغطاء جوي إسرائيلي

دمشق- (د ب أ):

أعلنت القيادة العامة للجيش السورين الخميس، أن رتلا عسكريا تركيا دخل الأراضي السورية تزامناً مع "العدوان" الإسرائيلي وبغطاءٍ منه .

وقالت القيادة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الخميس: "في تمام الساعة 2:00 من فجر يوم الخميس وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري".

وأضافت أن "الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات بنش معرة مصرين تفتناز بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديهم".

وأضافت: " لن تفلح المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة".

كانت وكالة "سانا" ذكرت في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن الدفاعات الجوية تتصدى لـ "عدوان إسرائيلي" في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق.