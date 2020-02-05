ترامب يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلي جوايدو في البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم ترامب ستيفاني جريشام إنه من المتوقع أن يصل جوايدو عند الساعة الثانية مساء (1900 بتوقيت جرينتش) في أول زيارة له للبيت الأبيض. وعادة ما تكون هذه الزيارات مخصصة لرؤساء الدول.

واعترفت حوالي 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة، بجوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا منذ كانون ثان/ يناير 2019، عندما أعلن نفسه رئيسا شرعيا للحكومة، وبدأ محاولة الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن "هذه الزيارة تعد فرصة لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه شعب فنزويلا، ومناقشة كيفية العمل مع الرئيس جوايدو للإسراع في عملية تحول ديمقراطي في فنزويلا من شأنها إنهاء الأزمة المستمرة".

وتابع البيان "سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لمواجهة الديكتاتورية غير الشرعية في فنزويلا، وسنقف إلى جانب الشعب الفنزويلي لضمان مستقبل ديمقراطي ومزدهر".

والتقى جوايدو في وقت سابق من اليوم الأربعاء مع نائب الرئيس مايك بنس في مبنى البرلمان الأمريكي.

وحل زعيم المعارضة الفنزويلية ضيفا خاصا أمس الثلاثاء في خطاب حالة الاتحاد الذي قدمه خلاله ترامب، بوصفه(جوايدو) حصن ضد الاشتراكية.