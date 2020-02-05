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الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 490 شخصًا

02:37 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 490 شخصًا

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 490 شخصًا

بكين - (أ ش أ):

أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 490 شخصًا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضًا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - تأكيد 3156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبيه مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16 ألفًا و678 شخصًا.

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تسيير مزيد من الرحلات لإجلاء رعاياها المتواجدين في مقاطعة ووهان بدءا من الخميس.

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