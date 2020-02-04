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"الصحة العالمية" تدعو إلى تبادل المعلومات المٌفَصَّلة بشأن "كورونا المستجد"

11:32 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
"الصحة العالمية" تدعو إلى تبادل المعلومات المٌفَصَّلة بشأن "كورونا المستجد"

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ)

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، اليوم/الثلاثاء/، وزراء صحة الدول الأعضاء في المنظمة إلى تبادل معلومات مُفَصَّلة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المدير العام للمنظمة العالمية - في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" - "أدعو الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات التفصيلية مع المنظمة بما في ذلك شدة الأعراض السريرية والوبائية ونتائج الدراسات المجتمعية والتحقيقات .. هذه مسؤولية جميع الدول بموجب لوائح الصحة العالمية".

وأكد أن مخاطر انتشار الفيروس عالميًا ما زالت مرتفعة وأنه يجب على كل الدول الاستعداد لذلك، موضحًا أن 99% من حالات الإصابة تم تسجيلها في الصين وأن 97% من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس سُجِلت في إقليم هوبي الصيني.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا تويتر

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