استطلاع: شعبية ترامب تصل لأعلى معدلاتها منذ توليه الرئاسة

واشنطن- (د ب أ):

حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأعلى نسبة قبول له بين المواطنين الأمريكيين منذ توليه الرئاسة قبل ثلاث سنوات.

وحصل ترامب في استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 29 يناير الماضي على نسبة قبول شخصي تبلغ 49 بالمئة فيما أعرب 50 بالمئة عن رفضهم له فيما لم يعلن 1 بالمئة عن رأيهم.

يشار إلى أن أعلى معدل لشعبية ترامب قبل ذلك كانت خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل 2019 حيث حصل على 46 بالمئة فيما كانت أقل نسبة قبول له في يناير من نفس العام، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم .

وأجرت مؤسسة جالوب الاستطلاع عبر الهاتف على 1500 شخص بالغ له حق التصويت خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الأحد، بهامش خطأ موجب أو سالب يبلغ 3 بالمئة.