تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الطعن في لندن
02:12 م الإثنين 03 فبراير 2020
عمان- (د ب ا):
أعلن تنظيم داعش، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم الطعن الذي وقع أمس الأحد في العاصمة البريطانية لندن.
وقد أصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي وقع في منطقة ستريمهام.
وأفادت وكالة أعماق ذات الصلة بتنظيم داعش بأن المهاجم من مقاتلي التنظيم، ونفذ الهجوم استجابة لدعوات من جانب التنظيم لاستهدف مواطني الدول التي تشارك في التحالف ضد داعش.
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