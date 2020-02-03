الصين تتوقع تأثيرا محدودا لوباء "كورونا" على اقتصادها

بكين - أ ش أ

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين "ليان وي ليانغ" اليوم الاثنين، إن وباء فيروس كورونا الجديد سيؤثر بشكل مؤقت على الاقتصاد الصيني، وإن الأسس الاقتصادية الجيدة لتحقيق النمو على مدى طويل في البلاد لم تتغير.

وأضاف ليانغ - في مؤتمر صحفي بالعاصمة (بكين) اليوم - "إننا واثقون وقادرون على تقليل آثار الوباء على الاقتصاد، وعلى الرغم أن الوباء شكل ضررا على صناعات مثل النقل والسياحة، إلا أن قطاعات مثل التسوق عبر الإنترنت والأغذية وشركات الترفيه سجلت نموا سريعا".

وتابع ليانغ أن بعض الأشخاص قارنوا بين تفشي فيروس كورونا الجديد مع وباء "سارس" في عام 2003 وتوقعوا خسائر اقتصادية على أساس خسائر وباء "سارس"، مشيرا إلى أن " القوة الاقتصادية الحالية للصين وقدراتها على التعامل مع حالات الطوارئ تعززت بشكل كبير منذ ذلك الوقت، ونحن واثقون تماما وقادرون على كسب المعركة ضد الوباء".

وفي سياق منفصل، أقالت سلطات مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين اليوم اثنين من مسؤولي الصحة بمدينة يويهتشينغ شرقي البلاد ، وعاقبت نائب عمدة المدينة بسبب تقصيرهم في أداء الواجب إزاء جهود احتواء تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

وذكرت هيئة مكافحة الفساد في المقاطعة أنه تمت إقالة "ني تشنغ جيان" رئيس مركز مكافحة الأمراض في يويهتشينغ، لفشل المركز في الاهتمام بالمخالطين عن قرب للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، وإدخال معلومات حول هؤلاء المخالطين للمرضى إلى النظام، والإبلاغ عن حادث تسبب في سبع حالات إصابة.

كما تم إقالة "شيه مينغ رونغ" رئيس لجنة الصحة في يويهتشينغ، وحصل "تشن وي يان" نائب عمدة يويهتشينغ على عقوبة انضباطية، بسبب سلوكهما كمسؤولين عن الجهود المحلية لمكافحة الوباء.