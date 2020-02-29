بنس: واشنطن تتبنى "إجراءات صارمة" للحد من انتشار كورونا

وكالات:

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد في كلمة اليوم السبت، أن الولايات المتخدة اتخذت قرار فرض حظر سفر واسع النطاق على إيران، وهو ما يطال أي مواطن زار إيران خلال الأيام الماضية.

وأضاف "سنزيد الحد الأعلى من الإجراءات الاستشارية التي تقدم المشورة لعدم السفر إلى بعض المناطق المصابة بشدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية وإيطاليا".

وقال "نحث المواطن الأمريكي على عدم السفر لبعض المناطق المتضررة بشدة في كوريا الجنوبية وإيطاليا".

فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد لقاح لعلاج فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى إصابة ومقتل الآلاف.

وأضاف في كلمة اليوم السبت من البيت الأبيض "الفريق المعني لمكافحة كورونا بقيادة نائبي مايك بينس، توصل إلى بعض التوصيات التي سيتم تطبيقها".

وأوضح ترامب، أنه يوجد 22 مصابًا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لافتًا إلى وفاة أحدهم، وتعافي 15 آخرين.

وأضاف "اتخذنا أكثر إجراء صارم لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد فرض حظر سفر في 31 يناير الماضي".

وأكد أن الصين تحقق تقدمًا كبيرًا في تخفيض أعداد الإصابة.