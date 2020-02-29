باكستان تؤكد ثالث حالة إصابة بـ "كورونا"

إسلام أباد (د ب أ)

أكدت باكستان ، اليوم السبت، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد كوفيد - 19 ، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل عائد مؤخرا من إيران بالفيروس في مدينة كاراتشي الساحلية بجنوب البلاد.

ويرفع هذا إجمالي عدد الإصابات في باكستان إلى ثلاثة أشخاص.

وقالت ميران يوسف، المتحدثة باسم إدارة الصحة الإقليمية، إن الشخص المصاب هو رجل، 60 عاما، ويعالج بجناح معزول في كاراتشي.

وكانت باكستان قد أبلغت عن أول حالتي إصابة بالفيروس يوم الأربعاء الماضي.

وقال وزير الصحة ، ظفر ميرزا، لوسائل إعلام إن المريضين كليهما كانا عائدين من إيران، وهما في حالة مستقرة "ولا داعي للهلع".

وسجلت الصين - مركز تفشي الوباء، الغالبية العظمى لأكثر من 80 ألف إصابة وأكثر من 2500 حالة وفاة - تشترك أيضًا في الحدود مع باكستان.