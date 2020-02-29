تعافي مسؤول ايراني بعد إصابته بكورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، تعافي عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأفاد بيان صادر عن المجمع نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، السبت، بأن سيد محمد مير محمدي عضو المجمع بدأ يتعافى وتحسن حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بالفيروس المُتفشي منذ شهرين.

ونفى البيان أن يكون محمدي أُصيب بغيبوبة، مُشيرًا إلى أن والدته توفيت في وقت سابق إثر إصابتها بكورونا.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة 43 إيرانيًا من بين 509 مُصابين، منذ إعلان أول إصابة في البلاد في 19 فبراير الجاري، فيما تعافى منهم 123 شخصًا، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.