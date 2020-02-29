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المرصد السوري: مقتل 10 من عناصر حزب الله في سراقب

12:06 م السبت 29 فبراير 2020
المرصد السوري: مقتل 10 من عناصر حزب الله في سراقب

حزب الله

لندن - أ ش أ

أعلن المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قياديون، وذلك خلال المعارك الدائرة في مدينة سراقب ومحيطها بريف إدلب بين القوات السورية وفصائل المعارضة.

وذكر المرصد - في بيان على موقعه الرسمي - أن المعارك تتواصل في محيط سراقب، في الوقت الذي تم فيه رصد حشود عسكرية لقوات حزب الله في محيط سراقب وريف حلب الجنوبي.

وكانت روسيا قد حذرت تركيا، من توسيع عملياتها الحربية في سوريا، وكشفت عن تحريك فرقاطتين محملتين بصورايخ كروز باتجاه السواحل السورية.

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حزب الله حقوق الإنسان القوات السورية سوريا صورايخ كروز

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