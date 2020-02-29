ألمانيا: ارتفاع إصابات "كورونا" في بلدة هاينزبرج إلى 38 حالة

هاينزبرج (ألمانيا)- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في بلدة هاينزبرج بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية إلى 38 حالة.

وقالت متحدثة باسم المنطقة صباح السبت أنه تم تسجيل حالة جديدة مساء أمس الجمعة، مضيفة أن لجنة إدارة الأزمات ستنعقد مجددا اليوم في ظل الانتشار السريع للفيروس.

وأوضحت المتحدثة أن السلطات لا تزال في انتظار نتائج فحوص عشرات الأطفال من دور حضانة كانت تعمل بها امرأة أصيبت بالفيروس وتتلقى العلاج حاليا في مستشفى دوسلدورف الجامعي، وقالت: "نتائج الفحوص ليست متاحة حاليا".

وسجلت مدينتا دوسلدورف وبيرجهايم في الولاية حالات إصابة أمس. وبحسب بيانات وزارة الصحة المحلية في الولاية، فإن كافة المصابين لهم علاقة بمصابين آخرين من هاينزبرج. ومن بين كافة الإصابات في الولاية، لا يتلقى العلاج في المستشفى سوى العاملة في دور الحضانة وزوجها، الذي يُعتبر المصاب الأول بالولاية. وتعتبر حالة هذا المصاب حرجة، إلا أنها استقرت نسبيا مؤخرا.

ويُقدر عدد الأفراد الذين يخضعون للحجر الصحي في منازلهم حاليا كإجراء احترازي بالولاية حوالي ألف شخص.