سول: توقعات بزيادة عدد مصابي كورونا في مدينة دايجو

سول - (أ ش أ):

توقعت الحكومة الكورية الجنوبية، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في مدينة دايجو رابع أكبر المدن في البلاد لعدة أيام مقبلة، في الوقت الذي شهدت فيها نسبة عالية من الإصابة بين أتباع كنيسة شينتشونجي في المدينة.

وقال المنسق العام لقيادة الأمن والسلامة من الكوارث كيم كانج-ليب، اليوم السبت، إن نسبة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد-19 ) عالية بين أتباع كنيسة شينتشونجي، لذا من المتوقع استمرار ظهور حالات إصابة في مدينة دايجو خلال الأيام المقبلة، حيث ستكتمل فحوصات أتباع الكنسية .. وفقا لما أوردته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وأضاف أنه بحسب ما أفاد به الأطباء في دايجو، يظهر على 80% من المصابين في المدينة أعراض مرضية خفيفة، حيث يحتاجون إلى مسكنات الألم وخوافض الحمى، بينما 20% منهم يتطلب وضعهم الحصول على علاج طبي للأعراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، و5% يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون للمتابعة بعناية.

ووصل عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 2931 حالة حتى صباح اليوم، مع 16 حالة وفاة.

وحثت الحكومة المواطنيين على البقاء في المنازل والامتناع عن الخروج والتحرك لأقصى حد ممكن وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المنسق العام لقيادة الأمن والسلامة من الكوارث "ستكون عطلة نهاية الاسبوع منعطفا حاسما للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ونرجو من المواطنين الامتناع عن المشاركة في الفعاليات الجماعية بما يشمل الأنشطة الدينية والتجمعات الاجتماعية".​