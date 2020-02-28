السويد تعلن عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت السلطات الصحية في السويد اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف أربع حالات إصابة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 11 حالة.

وجرى اكتشاف حالتين في ستوكهولم بسبب امرأة كانت قد زارت إيران مؤخراً وتم تشخيص اكتشاف حالتها أمس الخميس.

وتم عزل الحالات الثلاث بمستشفى في ستوكهولم.