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السويد تعلن عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا

11:23 م الجمعة 28 فبراير 2020
السويد تعلن عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا

السويد تعلن عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت السلطات الصحية في السويد اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف أربع حالات إصابة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 11 حالة.

وجرى اكتشاف حالتين في ستوكهولم بسبب امرأة كانت قد زارت إيران مؤخراً وتم تشخيص اكتشاف حالتها أمس الخميس.

وتم عزل الحالات الثلاث بمستشفى في ستوكهولم.

السويد فيروس كورونا ستوكهولم

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