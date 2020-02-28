السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المملكة علقت دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت خوفًا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبحسب البيان الذي نشرته "واس"، اليوم الجمعة "بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليا وعالميا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظا على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فقد تقرر - في ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حاليا في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت".

وأضاف البيان أن قرار تعليق الدخول "يستثني مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت".

وختم البيان بالتأكيد على أن السلطات السعودية "تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وتتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك".