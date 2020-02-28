البيت الأبيض: وسائل الإعلام تضخم "كورونا" للنيل من ترامب

واشنطن - (د ب أ):

اتهم مسؤول كبير في البيت الأبيض وسائل الإعلام الأمريكية بنشر الكثير من التقارير السلبية حول فيروس كورونا بغية إلحاق الضرر بالرئيس دونالد ترامب.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني في منتدى سياسي محافظ اليوم الجمعة "السبب وراء كثرة الاهتمام به(كورونا) اليوم هو أنهم يعتقدون أن هذا هو ما سيسقط الرئيس، هذه خلاصة الأمر".

ومضى مولفاني قائلاً إنه من أجل تهدئة أسواق الأوراق المالية ، فإنه يقترح "إغلاق أجهزة التلفاز الخاصة لمدة 24 ساعة".

وانتقد مولفاني وسائل الإعلام لنشر تقارير سلبية ضد الرئيس، بما في ذلك خلال التحقيق في قضية خضوعه للمساءلة والمحاكمة الأخيرة.