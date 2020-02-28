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الصحة العالمية ترفع مستوى خطر انتشار كورونا إلى "مرتفع للغاية"

07:15 م الجمعة 28 فبراير 2020
الصحة العالمية ترفع مستوى خطر انتشار كورونا إلى "مرتفع للغاية"

الدكتور تيدروس أدهانوم

جنيف - (د ب أ):

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن خطر حدوث انتشار عالمي لفيروس كورونا المتحور الجديد (كورونا 19) أصبح "مرتفعا للغاية"، مشيرا إلى حالات العدوى التي امتدت من إيطاليا وإيران إلى دول عدة.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف "الزيادة المستمرة في عدد الحالات وعدد الدول المصابة على مدار الأيام القليلة الماضية، مدعاة واضحة للقلق".

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد وضعت مستوى الخطر العالمي من فيروس كورونا فى وقت سابق عند "مرتفع".

وقال تيدروس إن 24 حالة مصابة بالفيروس انتقلت من إيطاليا إلى 14 دولة وأن 97 حالة انتقلت من إيران إلى 11 دولة، بينما وصل إجمالي الحالات حديثة الإصابة بالفيروس في الصين إلى أقل مستوى له في خلال أكثر من شهر.

تيدروس أدهانوم منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الصين الأمم المتحدة

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