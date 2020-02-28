أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في شمال ألمانيا
05:51 م الجمعة 28 فبراير 2020
هامبورج - (د ب أ):
أعلنت مسؤولة الصحة بولاية هامبورج الألمانية كورنيليا بريفر شتوركس اليوم الجمعة عن إصابة أول شخص في شمال ألمانيا بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) وهو طبيب يعمل في طب الأطفال والشباب بمستشفى الجامعة في هامبورج-إبيندورف.
وأضافت بريفر شتوركس أن السلطات حددت حوالي خمسين شخصا على علاقة مباشرة بالمريض وهو مقيم ببلدة هينشتيت-أولتسبورج (دائرة زيجيبيرج).
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