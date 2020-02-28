50 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن أكثر من 50 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في الأقصى، بينما نشر الاحتلال عناصره على البوابات والطرق المؤدية للمسجد، وأعاق دخول الشبان، ودقق في بطاقاتهم الشخصية.