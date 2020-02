ترامب يشيد بقراراته في مواجهة فيروس كورونا

(وكالات):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشر في شتى أنحاء العالم، يتفشى ببطء شديد في الولايات المتحدة.

ونسب الفضل في ذلك إلى قراره المُبكر بإغلاق الحدود أمام الصينيين ووقف الرحلات الجوية.

وقال إن هذه الإجراءات تُقابل الآن "بانتقادات من جانب الديمقراطيين (خصومه السياسيين) الذين لا يفعلون شيئا"، ويقولون إن ترامب أخطأ في الأمر.

So, the Coronavirus, which started in China and spread to various countries throughout the world, but very slowly in the U.S. because President Trump closed our border, and ended flights, VERY EARLY, is now being blamed, by the Do Nothing Democrats, to be the fault of “Trump”.