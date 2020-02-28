برلماني روسي يتهم تركيا بحماية الإرهابيين في إدلب السورية

موسكو - أ ش أ

اتهم نائب رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان" فلاديمير جاباروف تركيا بحماية الإرهابيين في إدلب السورية، داعيا أنقرة إلى التوقف عن هذه الحماية.

وقال جاباروف في تصريح صحفي اليوم الجمعة :" إن تركيا لا تفي بالتزاماتها بمكافحة الإرهاب، وبسبب تصرفاتها أصبحت إدلب السورية معقلا للإرهابيين" .

وأضاف :" أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدا للوضع ليس في سوريا فحسب، وإنما في المنطقة بأكملها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان اليوم أنه تم اتخاذ عدد من التدابير لوقف إطلاق النار من جانب الجيش السوري بعد تلقي معلومات عن وقوع مصابين في صفوف الجيش التركي.

وبحسب البيان فإن عددا من العسكريين الأتراك كانوا موجودين ضمن صفوف التشكيلات الإرهابية وتعرضوا لقصف الجيش السوري أمس .

يُذكر أن السلطات التركية أعلنت في وقت سابق عن مقتل 33 عسكريا بغارات الطيران العسكري السوري في إدلب، لتعلن لاحقا عن بدء عمليات قصف مواقع الجيش السوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأن المحادثات التركية الروسية حول إدلب لم تحقق النتيجة المُرضية بعد ، وأن أنقرة مستعدة لبدء عملية عسكرية في هذه المنطقة.