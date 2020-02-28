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ألمانيا تعتزم إغلاق سفارتها في كوريا الشمالية وسط مخاوف من كورونا

10:36 ص الجمعة 28 فبراير 2020
ألمانيا تعتزم إغلاق سفارتها في كوريا الشمالية وسط مخاوف من كورونا

السلطات الصحية في كوريا الشمالية

برلين- (د ب أ):

تعتزم ألمانيا إغلاق سفارتها في كوريا الشمالية وسحب الموظفين مؤقتًا من البلاد في أقرب فرصة.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية يوم الخميس إن الدبلوماسيين يقيمون داخل السفارة تحت الحجر الصحي المشدد مع فرض قيود شديدة على الحركة.

وفي استجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا الجديدة، علقت السلطات في كوريا الشمالية جميع المواصلات البرية والجوية والسكك الحديدة مع الخارج، حتى بالنسبة للدبلوماسيين. وأن جميع الأجانب في كوريا الشمالية يخضعون حالياً للحجر الصحي.

وذكرت مصادر في الوزارة كذلك أن الحكومة الألمانية احتجت مرارًا وتكرارًا على إجراءات الحجر الصحي التي تنفذها حكومة كوريا الشمالية.

وتخطط لاستئناف العمليات التجارية العادية في البلاد في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لمصادر بالوزارة، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستنظم رحلة طيران إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للأجانب الراغبين في مغادرة بيونج يانج.

كوريا الشمالية فيروس كورونا وزارة الخارجية الألمانية الحجر الصحي

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