فرنسا تؤكد وجود 38 حالة إصابة بفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل 38 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.