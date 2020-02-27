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فرنسا تؤكد وجود 38 حالة إصابة بفيروس كورونا

09:37 م الخميس 27 فبراير 2020
فرنسا تؤكد وجود 38 حالة إصابة بفيروس كورونا

أشخاص يضعون كمامات خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل 38 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

السلطات الفرنسية فيروس كورونا السلطات الصينية الالتهاب الرئوي

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