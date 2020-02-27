باكستان تحتفل بذكرى مرور عام على إسقاط مقاتلة هندية

إسلام آباد - (د ب أ):

تحتفل باكستان، اليوم الخميس، بذكرى مرور عام على إسقاطها لمقاتلة هندية أخترقت مجالها الجوي، في خطوة اعتبرت استفزازية وغريبة.

وأشاد رئيس الوزراء عمران خان بالقوات الجوية في خطاب أمام القادة العسكريين والسياسيين أمس الأربعاء، كما أقين عرض جوي اليوم في إطار المراسم الاحتفالية.

وقال خان إن القوات الجوية فاجأت القوات الهندية برد فعلها ، وحذر الهند من أن أي اختراق في المستقبل سوف يواجه بإجراء مماثل.

وكانت باكستان قد أسقطت مقاتلة هندية، واحتجزت قائد الطائرة في 27 فبراير العام الماضي في إقليم كشمير الحدودي المتنازع عليه.

وجاءت هذه الواقعة بعد يوم من دخول المقاتلات الهندية للمجال الجوي الباكستاني، واستهدافها لمعسكر تدريب للإرهابيين، في أول اختراق من هذا النوع منذ الحرب بين الدولتين عام 1971.

ولكن لم يتم ذكر القصف، التي عادت بعدها المقاتلات الهندية بدون أذي لنيودلهي، خلال الاحتفالات اليوم.