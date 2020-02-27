السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميًا لسلامة قاصديه

مكة المكرمة- (د ب أ):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الخميس، القيام بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يومياً لضمان سلامة قاصديه .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الخميس، عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني قوله إنه "يتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها ".

وأوضح ودعاني أن "عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيل عالي، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يومياً".

وأفاد ودعاني"أن الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام 4 مرات في اليوم وتتم عملياً الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة".

واتخذت الحكومة السعودية عددا من الإجراءات لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين، ومنها تعليق الدخول لأغراض العمرة وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد منها خطراً.