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السويد تعلن عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

10:25 م الأربعاء 26 فبراير 2020
السويد تعلن عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

احد المصابين بفيروس كورونا- أرشيفية

ستوكهولم - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في السويد اليوم الأربعاء تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد.

وعاد المريض، وهو رجل في الثلاثينات من العمر، من زيارة إلى شمال إيطاليا قبل أيام قليلة، وظهر عليه المرض في السويد، حسبما صرح طبيب الأمراض المعدية توماس فالبيري للصحفيين.

وأضاف فالبيري أن المريض يخضع حاليا للعلاج بمستشفى سالجرينسكا الجامعي في مدينة جوتنبيرج، غربي البلاد، وهو بحالة جيدة.

وانطلقت جهود لتتبع الأشخاص الذين خالطوا المريض.

يذكر أنه تم الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في السويد نهاية كانون ثان/ يناير الماضي. وكانت المريضة، وهي في العقد الثالث من العمر، زارت مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس المعروف أيضا باسم "كوفيد 19".

السويد فيروس كورونا إيطاليا كوفيد 19 الحجر الصحي

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