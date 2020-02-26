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البحرين تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 26

09:02 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
البحرين تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 26

أرشيفية

المنامة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19"، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 26 حالة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة هي أيضا لأشخاص قادمين من إيران.

وأكدت مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من الفيروس.

ولفتت إلى أن حالات الإصابة كانت وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران.

وكانت وزارة التربية والتعليم البحرينية أعلنت أمس تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة.

فيروس كورونا البحرين وزارة الصحة

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