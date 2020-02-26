كوريا الجنوبية تسجل الوفاة الـ 12 بـ "كورونا"

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية حالة الوفاة الـ 12 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات الصحية في البلاد أعلنت اليوم تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146.

جاء ذلك بعد أن كان إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد 51 حالة فقط قبل أسبوع.

ومن بين حالات الإصابة الـ 169، سجلت 134 حالة مؤكدة في مدينة دايجو، حسب بيان لوزارة الصحة نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.