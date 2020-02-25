الصحة العالمية تدعو الحكومات إلى محاكاة رد الفعل الصيني الصارم تجاه كورونا

جنيف - (د ب أ)

قال مسؤول صحي أممي بارز اليوم الثلاثاء، إن جميع بلدان العالم لم تعتمد بعد التكتيكات الصارمة اللازمة لمحاربة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، داعيًا الحكومات إلى محاكاة رد الفعل الصيني الصارم تجاه الفيروس.

وبعد أن قاد بروس أيلوارد بعثة تحقيق مشتركة من قبل منظمة الصحة العالمية وخبراء صينيين إلى الصين، قال إن أحد استنتاجاته بالنسبة لبقية العالم "أنهم ببساطة ليسوا جاهزين".

وأضاف ايلوارد، في مؤتمر صحفي بجنيف، إنه يجب على الدول أن تسأل نفسها عما إذا كان يمكنها بسرعة تحويل أقسام بأكملها في مستشفى إلى مراكز لمكافحة (كوفيد-19)، وما إذا كان لديهم أجهزة تنفس كافية لإبقاء الحالات الحرجة على قيد الحياة، وما إذا كان لديهم 1000 من الموظفين المدربين على تعقب الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى.

وقال ايلوارد: "هذا الفيروس سيظهر ..أعتقد أنه سيظهر غدًا"

واعلنت الصين عن ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصًا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و 658 شخصا.

وخارج الصين، أعلنت إيران عن وفاة 15شخصًا وإصابة 95شخصًا، فيما أعلنت إيطاليا عن وفاة 10وإصابة 322 آخرين.

كما أعلن عن حالات في دول أخرى.