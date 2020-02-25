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إيطاليا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في جنوب البلاد

12:25 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
إيطاليا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في جنوب البلاد

فيروس كورونا

روما- (د ب أ):

أكدت السلطات الإيطالية تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في باليرمو بصقلية، ما يشير إلى احتمال انتشار الفيروس القاتل في جنوب البلاد أيضا.

وكتب نيللو موزوميتشي حاكم صقلية، على موقع فيسبوك، إن الحالة سيدة من بلدة بيرجامو بمقاطعة لومبارديا، التي ظهر فيها الفيروس، وقدمت إلى باليرمو ضمن مجموعة سياحية قبل بدء حالة الطوارئ في لومبارديا.

وذكر موزوميتشي أنه تم عزل السيدة، التي لم تظهر عليها علامات المرض، وزوجها، وكل من على اتصال وثيق بهما.

ووفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الإيطالية، فقد تم التأكد من 229 إصابة بالفيروس، معظمها في لومبادريا (172 إصابة) وفينيتو المجاورة (32 إصابة).

وأعلنت السلطات الإيطالية أمس وفاة الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا في البلاد.

فيروس كورونا إيطاليا حاكم صقلية

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