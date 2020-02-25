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إلغاء الدراسة في مدرسة بألمانيا عقب تلقيها رسالة تهديدية

11:06 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
إلغاء الدراسة في مدرسة بألمانيا عقب تلقيها رسالة تهديدية

الشرطة الالمانية - ارشيفية

جوتينجن- (د ب أ):

ألغت مدرسة ثانوية حصصها الدراسية اليوم الثلاثاء عقب تلقيها رسالة تهديدية من مجهول.

وذكرت الشرطة أنه تم فرض طوق أمني حول المدرسة.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن مضمون الرسالة الإلكترونية التهديدية لأسباب تتعلق بالتحقيقات.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الداخلية المحلي بولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، تفاصيل عن "التهديد الهجومي" في جوتينجن في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكرت رئيسة البرلمان المحلي للولاية، جابريله أندريتا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمدرسة، تضم المدرسة نحو 1200 طالب وطالبة و130 مدرسا.

الشرطة الألمانية إلغاء الدراسة ألمانيا رسالة تهديدية

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