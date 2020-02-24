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السكك الحديدية الإيطالية ترد قيمة التذاكر للمسافرين بسبب فيروس كورونا

07:42 م الإثنين 24 فبراير 2020
السكك الحديدية الإيطالية ترد قيمة التذاكر للمسافرين بسبب فيروس كورونا

السكك الحديدية الإيطالية

روما - (د ب أ)

ذكرت شركات السكك الحديدية الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها ستعيد قيمة تذاكر القطارات للركاب الذين يرغبون في إلغاء رحلاتهم بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور في البلاد.

ويتركز تفشي الفيروس حاليا في إقليمي لومباردي وفينيتو بشمال البلاد، وتم تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة حتى الآن، كما فارق خمسة أشخاص الحياة جراء إصابتهم بالمرض.

وقالت شركة السكك الحديدية الرئيسية في إيطاليا "ترين ايتاليا" في بيان إنها "سوف ترد قيمة التذاكر بالكامل في حالة إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا".

وأضافت أنه بالنسبة للقطارات السريعة وقطارات الرحلات الطويلة، سيحصل الركاب على إيصال بقيمة التذكرة ساري لمدة عام، فيما سوف يسترد ركاب القطارات الإقليمية قيمة التذاكر نقدا.

وذكرت شركة "إيتالو" التي تدير القطارات فائقة السرعة في إيطاليا أنها سوف تقدم إيصالات بقيمة التذاكر سارية حتى نهاية يوليو عن جميع رحلات الذهاب والعودة للمناطق المضارة بالفيروس بشمال البلاد.

السكك الحديدية الإيطالية فيروس كورونا إيطاليا روما

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