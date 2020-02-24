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الشرطة الألمانية تقبض على سائق السيارة التي دهست مشاركين في مهرجان

06:00 م الإثنين 24 فبراير 2020
الشرطة الألمانية تقبض على سائق السيارة التي دهست مشاركين في مهرجان

الشرطة الالمانية - ارشيفية

فرانكفورت - (د ب أ)

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على سائق السيارة التي دهست عددا من المشاركين في مهرجان، بمدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، اليوم الاثنين.

كانت الشرطة بولاية هسن الألمانية، أكدت أن سائق سيارة اقتحم موكبا احتفاليا بمدينة فوكمارسِن بالولاية، مما أدى لإصابة العديد من الأشخاص.

الشرطة الألمانية فرانكفورت مدينة فولكمارسن حادث سير إلمانيا

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