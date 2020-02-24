إيطاليا: وفاة حالة خامسة بفيروس كورونا

روما- (د ب ا):

أعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي في روما اليوم الاثنين وفاة الحالة الخامسة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوريلي القول إن إيطاليا سجلت 219 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.

وكانت السلطات في منطقة لومباردي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المتحور الجديد، عقب وفاة رجل، 84 عاما، في مستشفى بمدينة بيرجامو.

وأضاف أن إيطاليا اتخذت إجراءات" صارمة" لاحتواء تفشي الفيروس، ومازالت تعد دولة آمنة بالنسبة لمن يريد زيارتها من الأجانب.

وأوضح" لقد سجلنا مجموعتين في بلادنا، وتدخلنا باتخاذ إجراءات صارمة، ولذلك نعتقد أن دولتنا آمنة، وأنكم يمكنكم القدوم هنا بدون مشاكل".