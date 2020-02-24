الكويت: الحكومة تبحث تعطيل المدارس لمدة شهر بسبب كورونا

الكويت- (د ب أ):

أفاد مصدر حكومي كويتي بأن مجلس الوزراء يدرس في اجتماع يعقد حاليا اتخاذ قرار بمنع التجمعات والمسيرات بسبب فيروس كورنا المتحور الجديد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الالمانية(د. ب.أ) اليوم الاثنين إن المجلس يدرس تعطيل المدارس لمدة شهر بسبب كورونا.

وأكد المصدر أن وزارة الصحة الكويتية ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم للكشف عن التطورات الخاصة بالفيروس، وسبل الوقاية.

وتحتفل الكويت غدا الثلاثاء بذكرى عيد التحرير حيث من المقرر إقامة مسيرات في شارع الخليج الرئيسي بهذه المناسبة .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمي، أنه بناء على التوصيات الصادرة من وزارة الصحة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، صدرت تعليمات من مدير عام المؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح، بحظر دخول جميع السفن القادمة من العراق، بكافة أنواعها، إلى الموانئ التابعة للمؤسسة، وهي الشعيبة، والشويخ، والدوحة، حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم إن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية كشفت وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة رفع حالة الطوارئ وإلغاء الاجازات للعاملين في القطاع الصحي استعدادا لمواجهة المرض.