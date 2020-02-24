المرصد: الجيش السوري ينفذ ضربات جوية على نقطة تركية في إدلب

لندن - أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية في منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية،/الاثنين/ إن القوات التركية ردت بقصف صاروخي مكثف على مواقع قوات النظام بريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

على صعيد متصل، وثق المرصد السوري مقتل 5 مدنيين جراء قصف جوي روسي على كل من كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوي المكثف من قبل الطائرات الروسية الحربية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بين الفصائل من جانب، وقوات الجيش السوري من جانب آخر على محاور عدة في المنطقة.

وحذر مصدر عسكري سوري، في وقت سابق، من أنه سيتم التعامل مع أي اختراق للأجواء السورية، على أنه عدوان عسكري خارجي.