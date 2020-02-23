الصحة العالمية تكشف عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم

جنيف - (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) في العالم هو 78 ألفا و811 حالة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن المنظمة قولها إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يبلغ 77 ألفا و42 حالة إصابة مؤكدة.

وأضافت المنظمة أنه لم تبلغ أي دولة جديدة من دول العالم عن إصابات بالفيروس بين مواطنيها خلال الـ24 ساعة الماضية.