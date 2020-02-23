الجهاد الإسلامي تتبنى اطلاق صواريخ على إسرائيل

غزة - (د ب ا)

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل.

وقال بيان للسرايا إن إطلاق القذائف جاء ردًا على "اغتيال" الجيش الإسرائيلي أحد نشطائها والتنكيل بجسده، متوعدة "سنرد على أي عدوان وإن عدتم عدنا".

كانت الحركة قد باركت في وقت سابق مساء اليوم الأحد إطلاق المقاومة نحو 20 صاروخا نحو مدينة عسقلان "المحتلة" ومستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقالت الجهاد في بيان صحفي تلقت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" نسخة منه "نبارك هذا الرد الذي نفذته المقاومة ردا على الجريمة التي ارتكبها العدو صباح اليوم بحق المجاهد في سرايا القدس الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه الطاهر".

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت سوف يعقدان اجتماعا لتقييم الوضع الامني مع رئيس اركان الجيش افيف كوخافي ورئيس جهاز الاستخبارات ومسؤولين أمنيين اخرين،في وقت لاحق اليوم الأحد.

كانت صحيفة "هاآرتس " الإسرائيلية قد ذكرت في موقعها الإلكتروني إفادت باطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل .

وجاء إطلاق الصواريخ بعدما قتل فلسطيني وأصيب اثنان على الأقل في وقت سابق اليوم الأحد في استهداف من الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب القطاع، وتهديد حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالرد.