موسكو تشيد بآليات التنسيق بين قواتها والقوات الأمريكية في سوريا

موسكو - (أ ش أ):

أشاد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بآليات التنسيق وعملية "فض النزاع" بين قوات بلاده والولايات المتحدة في سوريا.

وقال جروشكو - في تصريحات، أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إن آليات فض النزاع (مع القوات الأمريكية) تعمل وهي فعالة جدا.. وهناك تفاهم واضح بشأن العمليات التي ينفذها الطرفان في كل منطقة، والحديث يدور فعليا عن التنسيق بينهما"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي هو من يفضل لدواع سياسية استخدام مصطلح "فض النزاع" للإشارة إلى هذه العملية.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية أنباء عن زيادة التوتر بين قوات روسيا والولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، بعد سلسلة حوادث بين الطرفين، آخرها حادث وقع بين مدرعتين روسية وأمريكية على الطريق"إم 4".