روسيا تسلم منظومات دفاع جوي "بانتسير إس 1" إلى صربيا

بلجراد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في بلجراد، اليوم السبت، إن روسيا سلّمت أنظمة الدفاع الجوي "بانتسير إس 1" إلى صربيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة في بيان: "عززت صربيا من دفاعاتها وقدرات الردع لديها، إلى جانب قدرتنا على البقاء محايدين عسكريا".

وذكرت إذاعة "آر تي إس" الرسمية أن أول دفعتين من ستة أنظمة قد تم نقلها على متن طائرة شحن "روسلان" في رحلة عبر البحر الأسود وبلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتم الاتفاق في عام 2019 على شراء بطارية "بانتسير"، التي تضم رادارا وصواريخ سطح جو ومدفع عيار 30 مليمتر.

وتم تصميم نظام إطلاق النار السريع للدفاع ضد صواريخ كروز والطائرات بدون طيار على ارتفاع يصل إلى 15 ألف متر ومدى يصل إلى 20 كيلومترا.

وتتفاوض صربيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.