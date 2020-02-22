سوريا: افتتاح الطريق السريع بين دمشق وحلب بعد السيطرة عليه
دمشق - أ ش أ
أعلن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم السبت، افتتاح الطريق الدولي (دمشق - حلب) أمام حركة السير والمرور، ووضعه في خدمة المواطنين.
وذكرت مصادر إعلامية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الجيش بدأ تأمين الطريق السريع بين دمشق وحلب، وشرع في إزالة المتاريس بعد السيطرة عليه.
وتمثل عملية إعادة فتح طريق (دمشق - حلب) ، استرداد أسرع طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا، لأول مرة منذ أكثر من 7 أعوام.
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