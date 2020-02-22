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سوريا: افتتاح الطريق السريع بين دمشق وحلب بعد السيطرة عليه

04:05 م السبت 22 فبراير 2020
سوريا: افتتاح الطريق السريع بين دمشق وحلب بعد السيطرة عليه

افتتاح الطريق السريع بين دمشق وحلب بعد السيطرة علي

دمشق - أ ش أ

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم السبت، افتتاح الطريق الدولي (دمشق - حلب) أمام حركة السير والمرور، ووضعه في خدمة المواطنين.

وذكرت مصادر إعلامية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الجيش بدأ تأمين الطريق السريع بين دمشق وحلب، وشرع في إزالة المتاريس بعد السيطرة عليه.

وتمثل عملية إعادة فتح طريق (دمشق - حلب) ، استرداد أسرع طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا، لأول مرة منذ أكثر من 7 أعوام.

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