كوريا الجنوبية: 100 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 100 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 204 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد زاد بنحو ثلاثة أمثال خلال ثلاثة أيام فقط.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه تم تسجيل أغلب الحالات في مدينة دايجو، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.

وقالت السلطات إنه تم الإعلان عن حالات إصابة بالفيروس أيضا في سول، ومقاطعة تشونج تشيونج (جنوب غربي البلاد)، وفي جزيرة جيجو.

وتواجه كوريا الجنوبية "وضعا خطيرا"، على حد وصف رئيس البلاد مون جيه-ان، وفقا لبيان أصدره مكتبه اليوم.

وفي سياق متصل، تعهد رئيس الوزراء تشونج سي كيون باتخاذ إجراءات "قوية وسريعة" للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تصنيف مدن دايجو وتشيونجدو ومقاطعة شمال جيونجسانج "مناطق رعاية خاصة"، بحسب "يونهاب".

ونقلت الوكالة الرسمية عن تشونج قوله في اجتماع وزاري إن " تركيز الحكومة حتى الآن كان منصبا على الحد من الإصابات القادمة من خارج البلاد. ومن الآن فصاعدًا، ستعطي الحكومة أولوية أكبر للحد من انتشار الفيروس محليًا".

وقد فرضت حكومات عدة في أنحاء العالم قيودا على السفر للحد من انتشار الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي.

وسارعت العديد من الدول إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى منع الانتشار المستقل للفيروس على أراضيها، مثل وضع المواطنين الذين زاروا المنطقة المصابة بالصين في الحجر الصحي.

ونصح كون يونج جين، عمدة مدينة دايجو، سكان المدينة البالغ عددهم 5ر2 مليون نسمة أمس الخميس بالبقاء في منازلهم من أجل إبطاء انتشار الفيروس.

وقالت حكومة مدينة سول إنها ستحظر التجمعات وستعلق الخدمات الكنسية أمام طائفة شينتشونجي المسيحية في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأشار المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن هناك 85 حالات إصابة بالفيروس مرتبطة بالكنيسة. ويقول خبراء إن انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة قد يكون يعود لأحد المصلين الذي حضر قداسا وهو مريض.

وسجلت كوريا الجنوبية أيضا أول حالة وفاة بسبب كورونا أمس الخميس، ليصل إجمالي الوفيات المؤكدة خارج الصين إلى 11 في سبع دول وأقاليم.

وكانت مفوضية الصحة الوطنية في الصين أعلنت صباح اليوم الجمعة وفاة 118شخصا من المصابين بفيروس كورونا في أنحاء البلاد بنهاية أمس الخميس 20 فبراير ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2236 شخصا.

وأفادت المفوضية بأنه تم تسجيل 889 حالة إصابة إضافية مؤكدة في البلاد، ما يرفع إجمالي عدد المصابين هناك إلى 75 ألفا و 465 شخصا حتى نهاية أمس الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن 2019 شخصا من المصابين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم، وهو ما زاد عدد المتعافين من المرض إلى 18 ألفا و 264 شخصا.

و أعلنت بكين إقالة نحو عشرة من مسؤولي السجون والقضاء في ثلاث مقاطعات بسبب ظهور حالات إصابة بالفيروس داخل السجون، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعلن أمس الخميس في جنيف أن هناك تراجعا في أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس، دون تحديد ما إذا كان هناك اتجاه تصاعدي في أعداد المصابين مع الوضع في الاعتبار التغير في أسلوب الإحصاء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه من المقرر أن يغادر 450 راكبا آخرون سفينة "دايموند برنسيس" السياحية اليوم الجمعة وذلك بعد خضوعهم للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وخضعت السفينة وجميع ركابها البالغ عددهم 3700 للحجر الصحي في ميناء ياباني لمدة أسبوعين كإجراء وقائي.

وسمح للركاب الذين لم يثبت إصابتهم بالفيروس القاتل بمغادرة السفينة، وقد غادرها بالفعل أكثر من 700 راكب.

وستقوم ألمانيا بإعادة مواطنيها مساء اليوم الجمعة، على متن طائرة إيطالية، بالإضافة إلى مواطنين أوروبيين آخرين.

هذا وقد تم تأجيل إقلاع طائرة على متنها مجموعة ثانية من ركاب "دايموند برنسيس" إلى هونج كونج اليوم وذلك بعد فشل المجموعة في الحصول على تصريح من السلطات اليابانية، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإذاعي والتليفزيوني في هونج كونج.

وأفادت تقارير محلية في هونج كونج بأن حوالي 65 من الركاب من هونج كونج البالغ عددهم 350 راكبا سيبقون لتلقي العلاج.

وقال مركز قيادة مكافحة الأوبئة فى تايوان اليوم إنه تم إرسال رحلة مستأجرة إلى طوكيو لإعادة 19 مواطناً تايوانياً بعدما غادروا " دايموند برنسيس".

ومن المقرر أن تهبط الرحلة في مطار تايوان الدولي مساء اليوم الجمعة.

ولا يزال هناك خمسة ركاب من تايوان مصابين بفيروس كورونا الجديد يتلقون العلاج في مستشفى باليابان.

وفي تايوان، بلغت حالات الإصابة بالفيروس حتى اليوم الجمعة 26 حالة.

وفي إيطاليا، جرى الإبلاغ عن ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا اليوم الجمعة في مقاطعة لومبارديا، بمنطقة شمالي البلاد حيث توجد مدينة ميلان.

وقال جوليو جاليرا مفوض الصحة في لومبارديا إن رجلًا يبلغ من العمر 38 عامًا يرقد في حالة حرجة بالمستشفى، كما أصيبت زوجته وصديق مقرب بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في إيطاليا إلى ستة.

وفي الوقت نفسه، أفرجت السلطات الإيطالية عن 55 مواطنا كان تم إجلاؤهم في وقت سابق من مدينة ووهان الصينية أوائل شهر فبراير، من الحجر الصحي داخل مجمع للجيش في روما.

ومن المتوقع أن يخضع للحجر الصحي في نفس المجمع خلال الأيام المقبلة، أكثر من 30 مواطنا إيطاليًا من المقرر عودتهم من على متن السفينة "دايموند برنسيس" السياحية في اليابان.

وفي سياق متصل، قال الصليب الأحمر الألماني إن الرحلة التي ستعيد 15 مواطنا ألمانيا من ووهان ستصل إلى شتوتجارت اليوم الجمعة بعد حدوث تأخير. وتعتقد السلطات الألمانية أن هؤلاء المسافرين بصحة جيدة.