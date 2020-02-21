مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار في مجمع سكني بأمريكا

القاهرة- (وكالات):

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار من قبل رجل مجهول داخل مجمع سكني يقطنه كبار السن في ولاية أيداهو الأمريكية، وعثر على مطلق النار المزعوم ميتا.

وبحسب بيانات الشرطة، وقع الحادث مساء الخميس وتم نقل المصابين، من بينهم شرطي، إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على مطلق النار المزعوم ميتا، ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الحادث.