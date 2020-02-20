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سفينة أوشن فايكنج الخيرية تنقذ 274 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

01:20 م الخميس 20 فبراير 2020
سفينة أوشن فايكنج الخيرية تنقذ 274 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

سفينة أوشن فايكنج الخيرية

روما - (د ب أ):

أنقذت سفينة أوشن فايكنج 274 مهاجرا في ثلاث عمليات منفصلة قبالة ساحل ليبيا، حسبما أفادت إحدى المنظمات الخيرية التي تشغل السفينة اليوم الخميس.

وقالت منظمة "إس.أو.إس ميديتيراني" الخيرية في بيان أن هناك 22 امرأة و64 قاصرا بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، كما انتقدت قرارا صدر حديثا عن الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف مهمة بحرية قبالة ليبيا.

كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا يوم الاثنين الماضي على أن المهمة لابد أن تركز بصرامة على تنفيذ حظر أسلحة على ليبيا وليس على إنقاذ المهاجرين في البحر.

وقال نيكولاس رومانيوك، منسق البحث والإنقاذ في "إس.أو.إس ميديتيراني"، إن "القادة الأوروبيين يظهرون تعاطفا أقل فأقل واستخفافا تاما بحياة البشر".

سفينة أوشن فايكنج الخيرية ليبيا المهاجرين

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