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قوات إسرائيلية تعتقل قياديا بحركة حماس في الضفة الغربية

09:16 ص الخميس 20 فبراير 2020
قوات إسرائيلية تعتقل قياديا بحركة حماس في الضفة الغربية

رأفت ناصيف

رام الله - (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس بأن قوات إسرائيلية اعتقلت القيادي بحركة حماس رأفت ناصيف في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه تم اعتقاله من منزله الليلة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أمضى ناصيف نحو 18 عاما معتقلا في سجون إسرائيل على فترات متفرقة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية داهمت منزله وقامت باعتقاله واقتادته إلى جهة مجهولة.

رأفت ناصيف حركة حماس قوات إسرائيلية
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