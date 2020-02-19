الرئيس الجزائري يأمر بترحيل مدير شركة ألماني من بلاده

الجزائر- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئيس عبدالمجيد تبون أمر الأربعاء " بطرد وترحيل مدير عام شركة أوريدو( ألماني الجنسية ) بشكل فوري وذلك على خلفية إصرار الشركة على طرد 900 عامل جزائري".

وذكرت جريدة (النهار) الجزائرية على موقعها الالكتروني اليوم أن "تحرك رئيس الجمهورية جاء بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال شركة أوريدو ".

وحسب الصحيفة فإن ذلك يأتي في وقت لا تعاني فيه الشركة من أي مشاكل مالية وما زالت تحقق أرباحا في الجزائر.

ووفق الصحيفة ، شرعت "السلطات في إجراءات ترحيل مدير عام أوريدو صباح اليوم حيث اقتادته قوة من مصلحة الأمن العام من مكتبه نحو المطار لترحيله".

وكانت شركة "أوريدو " أعلنت في أغسطس الماضي عن تعيين الألماني"نيكولاي بيكرز”، رئيسا تنفيذيا لها ، ويملك "نيكولاي بيكرز"، خبرة تزيد عن 20 سنة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان بيكرز قاد عددا من الشركات متعددة الجنسيات في أوروبا وآسيا، من بينها شركة دوتشيه تيليكوم الألمانية و"تي- أونلاين " الفرنسية .

ويحمل "نيكولاي بيكرز"، شهادة في إدارة الأعمال من جامعة كولونيا بألمانيا.