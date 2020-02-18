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مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية

01:08 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية

إطلاق نار

القاهرة- (وكالات):

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك يوم الثلاثاء.

وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا. كانت قضية شخصية. قتل شخص وأصيب آخر".

يأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار في شمال شرقي تايلاند، أسفر عن مقتل 29 شخصا.

إطلاق نار بانكوك تايلاند مقتل شخص

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