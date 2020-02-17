تايلاند تتخذ سلسلة من الإجراءات لتخفيف آثار فيروس كورونا على الاقتصاد

بانكوك- (د ب ا):

تحاول تايلاند التوصل لسبل للتكيف مع الأزمات المالية التي سوف تتعرض لها بسبب قلة أعداد السائحين الصينيين على خلفية تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، حيث أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف تداعيات الفيروس على المؤسسات التجارية المتضررة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة نارومون بينيوسنوات اليوم الاثنين إن بنك الادخار الحكومي سوف يقدم قروضا ميسرة للمؤسسات التايلاندية المتضررة من الفيروس، والتي تشمل الشركات ذات الصلة بالسياحة والفنادق والمطاعم وخدمات النقل ومكاتب الصرافة ومؤسسات أخرى.

ويشار إلى أن قطاع السياحة يعد من أكبر مصادر الدخل في تايلاند، حيث يمثل أكثر من 10% من اقتصادها، كما أن بانكوك سجلت خلال الأعوام الأخيرة زيادة في أعداد السائحين الصينيين.

وعلى الرغم من تردد الحكومة في فرض قيود سفر على الزائرين من البر الرئيسي الصيني، فان تايلاند تتوقع خسارة عائدات تقدر بنحو 10 مليون دولار هذا العام بسبب تفشي الفيروس.

وكان وزير السياحة بيبات راتشاكيتبراكارن قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه من المتوقع تراجع أعداد السائحين الصينيين في شباط/فبراير الجاري بنسبة تتراوح ما بين 80% و 85% من 30 ألف زائر يوميا إلى 3000 زائر.

ودفع التراجع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا الحكومة لبذل جهود لإعادة السائحين الصينيين.

وكان نائب المتحدثة باسم الحكومة تراسولي تراسوراناكول قد قال أمس الأحد إن وزارة السياحة سوف تسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لإصدار تأشيرات مجانية للسائحين من الصين والهند.

ويأمل المسؤولون أن تؤدي هذه الخطوة لتعزيز قطاع السياحة خلال الربع الثاني من العام، حيث تحتفل تايلاند بمهرجان سونجكران( عيد المياه) لمدة ثلاثة أيام.