استمرار البحث عن عدة جناة في واقعة إطلاق النار بقاعة احتفالات في برلين

برلين- (د ب أ):

تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها بحثا عن الجناة المتورطين في واقعة إطلاق النار التي حدثت بقاعة "تيمبودروم" للاحتفالات في العاصمة برلين، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين مساء يوم الجمعة الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن ملاحقة الشرطة لعدة رجال مشتبه بهم.

وبحسب البيانات، عثرت السلطات في مكان الجريمة على نوعين مختلفين من فوارغ الرصاص.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن القتيل والمصابين الأربعة ينحدرون من أصول تركية وتتراوح أعمارهم بين 28 و 52 عاما.

وبحسب معلومات صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، تبحث الشرطة عن أربعة مشتبه بهم.

يذكر أن عرضا كوميديا تركيا كان يقام بالقاعة يوم الجمعة الماضي. ولم يتضح بعد ما إذا كان للجريمة صلة بالعرض.